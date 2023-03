Stage de Danse Feldenkrais – La respiration dans tous ses états MJC Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Stage de Danse Feldenkrais – La respiration dans tous ses états
MJC Cahors
12 mars 2023

2023-03-12 10:00:00 – 13:00:00

MJC 201 rue Clémenceau
Cahors

Cahors

16 EUR
Jeunes & adultes

Nous explorons, à travers des propositions de mouvements simples mais parfois inhabituels, notre propre corps en mouvement, nous allons à la rencontre de nos articulations, observons que nos muscles peuvent se détendre, découvrons notre monde intérieur plus vivant, riche et différencié ©Champ_de_Gestes

