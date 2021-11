Cahors Cahors Cahors, Lot Stage de danse Feldenkrais Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Stage de danse Feldenkrais Cahors, 21 novembre 2021, Cahors. Stage de danse Feldenkrais MJC 201 rue Clémenceau Cahors

2021-11-21 10:00:00 – 2021-11-21 13:00:00 MJC 201 rue Clémenceau

Cahors Lot Cahors Tarif adhérent : 16€ / Non adhérent : 23€ Inscription nécessaire au préalable avec règlement à l’accueil de la MJC

Merci de venir avec votre tapis de sol et un plaid Info et inscription: champdegestes@gmail.com – 05 81 70 61 52

ou accueilmjc@wanadoo.fr – 05 65 22 62 62 L’association Champ de gestes propose des stages de danse technique Feldenkrais à la MJC de Cahors. – Le dimanche 21 novembre de 10h à 13h : Explorer ses appuis et les utiliser – Le dimanche 6 février de 10h à 13h : Rouler au sol avec plaisir – Le dimanche 13 mars de 10h à 13h : Voyager entre les différentes hauteurs À travers des propositions de mouvements simples mais parfois inhabituels, nous explorons notre propre corps en

mouvement, nous allons à la rencontre de nos articulations, observons que nos muscles peuvent se détendre,

découvrons notre monde intérieur plus vivant, riche et différencié.

« L’impossible devient possible, le possible devient facile, le facile devient agréable, l’agréable devient élégant » –

MJC 201 rue Clémenceau Cahors

