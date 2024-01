STAGE DE DANSE ENSEMBLE UNA VOCE Laval, dimanche 3 mars 2024.

L’Ensemble Una Voce organise un stage de danse les 2 et 3 mars

Programme:

– Samedi 2 mars révision ou apprentissage du pas de bourrée, travail sur le style. Bourrées du Berry à 2 et 3 temps et bourrées d’Auvergne.

– Dimanche 3 mars des plus simples aux plus évoluées, des premières country danses du XVIIe à celles dansées par les héroïnes de Jane Austen au début XiXe.

Stage animé par Thierry Crespin, formateur en danses traditionnelles à la MJC de Palente (Besançon) et Christine de PLAS, formatrice à l’association Muse et Danse de Besançon, intervenante à l’Université de Franche-Comté et de Bourgogne, chorégraphe et metteuse en scène de nombreux spectacles.

• Salle de danse de l’USL, 51 rue d’Hilard, Laval

• Tarifs stage complet 35€ / 1 jour 20€ / tarifs réduits pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi, les élèves de danse de l’USL

• Stage initié par l’association lavalloise Una Voce avec le soutien de l’USL

• Réservation remplir la fiche d’inscription ci-joint EUR.

38 Rue d’Hilard

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire veropichot@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:30:00

fin : 2024-03-03 17:30:00



