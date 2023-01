Stage de danse enfants Wasselonne Wasselonne Wasselonne Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Wasselonne EUR Durant les vacances de février 2023 à Wasselonne !

Stage de danse enfants 8 / 11 ans.

Danse classique et modern’jazz

Mercredi 22 février 2023 de 17h à 19h (17h à 18h : danse classique & 18h à 19h : danse modern’jazz).

Tarif : 35€

Professeur de danse diplômé d’état : Sandra WANTOWSKI.

Préinscriptions par mail (places limitées) : sw.danse@gmail.com.

Salle de danse de l’AGF. +33 3 88 59 12 10 Wasselonne

