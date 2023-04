Stage de danse – Emprise(s) ACERMA Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage de danse – Emprise(s) ACERMA, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au samedi 29 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans. gratuit Inscription obligatoire Vous avez entre 16 et 30 ans et vous souhaitez vous initier à la danse gratuitement ? Ce stage est fait pour vous ! Les stages Emprise(s) continuent durant la période du Festival Toi, Moi & Co porté par l’ACERMA ! Nous avons le plaisir de vous partager notre prochain stage Emprise(s) qui sera autour de la danse animé par Anne Rousseau. Quoi ? Stage de danse

Quand ? Du lundi 24 au samedi 29 avril de 14h à 18h

Où ? D ans nos locaux ACERMA – 22 quai de la Loire, 75019, Paris

Pour qui ? Tout jeune de 16 à 30 ans souhaitant faire de la danse

Combien ? Le stage est entièrement gratuit !

Comment s’inscrire ? En remplissant ce formulaire – https://forms.gle/up2ySSasLXhAQTza7

https://forms.gle/up2ySSasLXhAQTza7 Restitution ? Le samedi 29 avril à 16h pendant le Festival Toi, Moi & Co #12 Qu’entendons-nous par le terme des « emprises » ? Si elles nous viennent de l’extérieur, pourquoi les ressentons-nous aussi intérieurement, parfois même physiquement ? Accompagné.e.s par une danseuse professionnelle, vous pourrez explorer ces notions. Discussions et improvisations vous mèneront à créer ensemble un court spectacle dans lequel chacun.e de vous pourra se révéler et s’exprimer par le mouvement dansé. Venez découvrir le plaisir de la danse, quel que soit notre niveau. La seule condition ? En avoir envie ! ACERMA 22 quai de la Loire 75019 Paris Contact : https://forms.gle/h1cHgSyx5WfPpQ4Y9 0766292770 coordination.acerma@gmail.com https://forms.gle/h1cHgSyx5WfPpQ4Y9

@acerma

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu ACERMA Adresse 22 quai de la Loire Ville Paris Departement Paris Lieu Ville ACERMA Paris

ACERMA Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage de danse – Emprise(s) ACERMA 2023-04-24 was last modified: by Stage de danse – Emprise(s) ACERMA ACERMA 24 avril 2023 ACERMA Paris Paris

Paris Paris