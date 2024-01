Stage de danse Emprise(s) ACERMA Paris, 12 février 2024, Paris.

Du lundi 12 février 2024 au samedi 17 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

.Public adolescents. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans. gratuit

https://forms.gle/RP6gqGMUs9jdxXDj7

STAGE DE DANSE EMPRISE(S)

Animé par Anne Rousseau

L’ACERMA propose un stage de danse Emprise(s) gratuit pour les jeunes qui ont entre 16 et 30 ans ! Venez explorer la thématique des emprises, multiples et variées, à travers la pratique artistique de la danse. Anne Rousseau, professionnelle de la danse, saura vous transmettre sa passion et vous pourrez vous exprimer librement, par les mouvements du corps, les ondes musicales et le lien du groupe

Infos :

Quand ? : Du lundi 12 au samedi 17 février 2024

À quelle heure ? De 14h à 18h du lundi au vendredi

Restitution le samedi 16 février à 16h

Où ? À l’ACERMA – 22 Quai de la Loire, 75019 Paris

Combien ça coûte ? C’est gratuit !

Comment s’inscrire ? https://forms.gle/RP6gqGMUs9jdxXDj7

ACERMA 22 quai de la Loire 75019 Paris

Contact : https://www.acerma.org/emprise-s +33766292770 coordination.acerma@gmail.com https://forms.gle/RP6gqGMUs9jdxXDj7

