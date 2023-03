Stage de danse, disciplines bien-être et balade nature Le Frasnois Catégories d’Évènement: Jura

Le Frasnois

Stage de danse, disciplines bien-être et balade nature, 26 mai 2023, Le Frasnois . Stage de danse, disciplines bien-être et balade nature 1 route des Lacs Le Frasnois Jura

2023-05-26 – 2023-05-29 Le Frasnois

Jura 280 EUR Stage de danse, disciplines bien-être et balade nature proposée par « Aelles et Compagnie » et Astrid Lemoine du 26 au 29 mai.

Au programme :

– Vendredi 26 : 10h Balade nature – 17h Pilates petits matériels – 18h15 Dance Hits 80’s 90’s.

– Samedi 27 et dimanche 28 : 9h30 Réveil musculaire / ASR – 10h45 Pilates / Garuda – 12h Contemporain – 17h Pilates petits matériels – 18h15 Dance Hits 80’s 90’s.

Lundi 29 : 9h30 Réveil musculaire / ASR – 10h45 Pilates / Garuda – 14h Balade nature. Tarifs :

– 4 cours 96€

– 8 cours 176€

– Stage complet 280€

10% de réduction pour toutes inscriptions faites avant le 30 mars.

Durée des cours : 1h

Frais d’adhésion à l’association (valable un an) : 10€ aellesetcompagnie@gmail.com http://astrid-pilates.com/ Le Frasnois

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Le Frasnois Autres Lieu Le Frasnois Adresse 1 route des Lacs Le Frasnois Jura Ville Le Frasnois Departement Jura Lieu Ville Le Frasnois

Le Frasnois Le Frasnois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le frasnois /

Stage de danse, disciplines bien-être et balade nature 2023-05-26 was last modified: by Stage de danse, disciplines bien-être et balade nature Le Frasnois 26 mai 2023 1 route des Lacs Le Frasnois Jura Jura Le Frasnois

Le Frasnois Jura