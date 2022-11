Stage de danse des vacances Salle de danse Rosa Parks Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage de danse des vacances Salle de danse Rosa Parks, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022 :

Du mardi 04 juillet 2023 au samedi 08 juillet 2023 :

Du mardi 02 mai 2023 au samedi 06 mai 2023 :

Du lundi 27 février 2023 au vendredi 03 mars 2023 :

Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

Du lundi 19 décembre 2022 au vendredi 23 décembre 2022 :

. payant Tarif du stage : 30€ la semaine

L’association Temps’Danse14 propose des stages de danse jazz ou/et contemporaine à chaque vacances. Stages de 5 jours (du lundi au vendredi ou du mardi au samedi). Horaires prévus susceptibles d’être réunis en cas de sous effectifs : – 15h30-17h00 : 13/19 ans – 17h00-18h00 : 6/8 ans – 18h00-19h00 : 9/12 ans Dans la salle de danse Rosa Parks. Les stages sont assurés pour un minimum de 6 inscrits par cours. En cas de sous effectifs, les élèves sont regroupés dans un stage tous niveaux à 17h. Salle de danse Rosa Parks 2 rue du Moulin des Lapins 75014 Paris Contact : https://www.tempsdanse14.fr/inscriptions/stages-2022-2023/ 0171601189 contact@tempsdanse14.fr https://www.tempsdanse14.fr/inscriptions/stages-2022-2023/

TD14 danse

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Salle de danse Rosa Parks Adresse 2 rue du Moulin des Lapins Ville Paris lieuville Salle de danse Rosa Parks Paris Departement Paris

Salle de danse Rosa Parks Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage de danse des vacances Salle de danse Rosa Parks 2022-10-24 was last modified: by Stage de danse des vacances Salle de danse Rosa Parks Salle de danse Rosa Parks 24 octobre 2022 Paris Salle de danse Rosa Parks Paris

Paris Paris