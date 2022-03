Stage de danse des Balkans La Rigeardie Usine Culturelle La Goberge,Bourdeilles (24)

BAL TRAD DES BALKANS SALLE DES FÊTES DE BOURDEILLES avec 3615 tout court 15h-18h: stage de danse des Balkans (avec Dansons l’Europe) **20h30 : bal trad des balkans** Tarifs:- Stage de danse: 10€- Bal trad: 8€- Stage et bal trad: 15€Le samedi 2 avril 2022 Soirée organisée par la Calandreta Pergosina, en partenariat avec Dansonsl’Europe,la commune de Bourdeilles et l’Agence Culturelle départementale dans le cadre du programme départemental Paratge d’Oc & d’ailleursavec 36 15 TouT courT *source : événement [Stage de danse des Balkans ](https://agendatrad.org/e/35749) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

