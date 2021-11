Stage de danse De l’image à l’imaginaire Salle Pablo Picasso 8,place du 14 juillet, 21 novembre 2021, Montreuil.

De l’image à l’imaginaire ————————- Il s’agit d’atteindre dans la danse un niveau de lâcher prise qui laisse émerger l’expression propre et la beauté de chacun. Nous allons rentrer dans un temps d’exploration pour laisser l’imaginaire se déployer à partir des images projetées et des peintures. De l’image au mouvement, du mouvement à l’imaginaire, c’est un voyage au coeur de notre créativité dans l’instant présent. **Objectif :** * Solliciter nos ressources créatives et composer d’une façon non ordinaire. * Donner place à l’imprévisible, à ce part de soit qui a besoin de s’exprimer différemment. * Placer notre regard différemment et solliciter nos ressources créatives afin de laisser notre imaginaire composer d’une façon non ordinaire. **La pratique :** Danse libre et d’expression authentique de soi, sans perfection, ni technique. **Public :** L’atelier accueille toute personne intéressée et motivée par ce travail, quelle que soit sa pratique de la danse. La diversité des profils est bienvenue car elle est une richesse. **Animé par Karem Ortiz :** Danseuse et professeure de danse contemporaine. Diplômée de l’Ecole Nationale des Arts de Cuba. Formée en danse thérapie à l’Université Paris Descartes. Certifiée de la pratique Danser, être dansé de Véronique Pioch. **Infos pratiques :** Date : Dimanche 21 novembre 2021 Heure : 14h – 18h / accueil à 13h30 Lieu : Centre Pablo Picasso / salle polyvalente au sous sol Adresse : 8 place du 14 juillet, 93100 Montreuil Métro : Mairie de Montreuil Inscriptions ouvertes : 06 09 39 73 47 / [exploradanse@gmail.com](mailto:exploradanse@gmail.com) Stage limité à 12 personnes

35€ Montreuillois

L’imaginaire constitue notre lien le plus direct avec l’essence divine universel, la Sagesse, la part de soi qui sait et qui peut guérir. Jung

