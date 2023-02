Stage de danse de l’être & chant spontané Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’Évènement: Jura

Jura EUR 35 35 STAGE DE DANSE DE L’ÊTRE & CHANT SPONTANÉ à l’école de musique intercommunale du Grandvaux samedi 11 et 18 mars de 9h à 12h

avec Isabelle Kliemann, praticienne en Danse de l’Être et formatrice en expression vocale. « Telle est notre ambition : travailler sur notre corps-instrument, le rendre conscient par l’écoute du Souffle, connecté à sa propre Vastitude, l’amenant progressivement à une danse et un chant libres.

Par une harmonisation personnelle et collective, nous tournons tout d’abord le regard sur les différentes dimensions de notre être, jusqu’à venir nous placer dans le cœur où nous laissons venir une intention qui représentera pour chacun.e le fil d’Ariane de ce qui désire être vécu : en cela chacun est maître de ses expériences.

Par des exercices énergétiques, une attention particulière au Souffle, des cercles de parole, des visualisations, des temps d’écoute, des propositions de jeux / expériences seul et à plusieurs, nous mettons le corps-instrument à disposition du Vivant, c’est-à-dire de l’Inattendu, en terme de gestuelle dansée.

Enfin, dans la sphère vibrante de l’être, agrandie par la danse, se cache un autre trésor : notre voix ! Celle-ci, comme une perle, naît de l’espace nacré de notre engagement à épouser l’instant : ainsi nous sommes invités à nous familiariser, en douceur, avec le lâcher-prise et l’audace nécessaires à la rencontre de ce qui Est, en toute authenticité et humilité… » (Isabelle Kliemann) Aucun prérequis n’est demandé, si ce n’est le désir intense de se laisser traverser ! Tarif : 35 € la séance (on peut participer à une seule ou à deux séances)

Renseignements : Isabelle Kliemann 06 40 95 40 76

inscriptions EMIG 03 84 34 64 97 eimg.stlaurent@orange.fr Saint-Laurent-en-Grandvaux

