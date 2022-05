STAGE DE DANSE DANSES ANCIENNES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault EUR 30 40 Un stage de danse animé par Patrick Visseq, spécialiste des danses anciennes. Découverte des danses de société de l’800 en Italie : quadriglia, valse, polka, scottish dans la tradition des grands bals tels qu’ils étaient donnés entre 1850 et 1914.

