STAGE DE DANSE DANCEHALL Sérignan, 6 novembre 2021, Sérignan.

STAGE DE DANSE DANCEHALL Sérignan

2021-11-06 16:00:00 – 2021-11-07 17:30:00

Sérignan Hérault

EUR 25 40 Un stage animé par Sanka Loembet, danseur et Chorégraphe Hip-Hop, Dancehall et danse Afro depuis 2005.

Niveau débutant et Inter/Avancé, à partir de 13 ans.

14h00-15h30 Cours Débutant

16h00-17h30 Cours Inter/Avancé

Sur inscription.

Un stage animé par Sanka Loembet, danseur et Chorégraphe Hip-Hop, Dancehall et danse Afro depuis 2005.

Niveau débutant et Inter/Avancé, à partir de 13 ans.

14h00-15h30 Cours Débutant

16h00-17h30 Cours Inter/Avancé

Sur inscription.

+33 6 16 13 83 69

Un stage animé par Sanka Loembet, danseur et Chorégraphe Hip-Hop, Dancehall et danse Afro depuis 2005.

Niveau débutant et Inter/Avancé, à partir de 13 ans.

14h00-15h30 Cours Débutant

16h00-17h30 Cours Inter/Avancé

Sur inscription.

sanka

Sérignan

dernière mise à jour : 2021-10-24 par