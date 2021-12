Stage de danse contemporaine avec Lucie Garault Bressuire, 5 février 2022, Bressuire.

Stage de danse contemporaine avec Lucie Garault Bressuire

2022-02-05 – 2022-02-05

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire

23 EUR Lucie aborde les notions du sensible, de l’expressivité du geste pour lui donner corps et vie, en recherche constante des éléments qui font lien entre être et vivre en harmonie avec son corps. Les étapes de création et l’interprétation seront transmises par l’apprentissage d’extraits chorégraphiques qui marquent son travail actuel.

Interprète auprès de différentes compagnies (David Rolland, Cie 4 A Corps…), Lucie intègre en 2016 la Cie Yvann Alexandre en tant que danseuse et intervenante pédagogique en milieu scolaire et EHPAD.

Lucie aborde les notions du sensible, de l’expressivité du geste pour lui donner corps et vie, en recherche constante des éléments qui font lien entre être et vivre en harmonie avec son corps. Les étapes de création et l’interprétation seront transmises par l’apprentissage d’extraits chorégraphiques qui marquent son travail actuel.

Interprète auprès de différentes compagnies (David Rolland, Cie 4 A Corps…), Lucie intègre en 2016 la Cie Yvann Alexandre en tant que danseuse et intervenante pédagogique en milieu scolaire et EHPAD.

+33 6 27 92 85 20

Lucie aborde les notions du sensible, de l’expressivité du geste pour lui donner corps et vie, en recherche constante des éléments qui font lien entre être et vivre en harmonie avec son corps. Les étapes de création et l’interprétation seront transmises par l’apprentissage d’extraits chorégraphiques qui marquent son travail actuel.

Interprète auprès de différentes compagnies (David Rolland, Cie 4 A Corps…), Lucie intègre en 2016 la Cie Yvann Alexandre en tant que danseuse et intervenante pédagogique en milieu scolaire et EHPAD.

non communiqué

Bressuire

dernière mise à jour : 2021-12-16 par OT Bocage Bressuirais