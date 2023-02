Stage de danse contemporaine avec Axelle ROCOULET Atelier Danse Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier

Stage de danse contemporaine avec Axelle ROCOULET Atelier Danse, 25 mars 2023, Pontarlier

2023-03-25 – 2023-03-26

Atelier Danse 20 rue Jean Mermoz

Pontarlier

Doubs EUR 18 35 Samedi 25 mars : 14h30-15h30 pour les enfants de 8 à 12 ans; 15h30 à 17h pour les ados à partir de 13 ans et adultes.

Dimanche 26 mars : 10h à 11h pour les enfants de 8 à 12 ans; 11h à 12h30 pour les ados à partir e 13 ans et adultes.

Proposé par l’Association Evidanse25.

Stage de danse avec Axelle ROCOULET.

Inscription en ligne. laetitia.houser25@orange.fr https://atelier-danse25.fr/ Atelier Danse 20 rue Jean Mermoz Pontarlier

