STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE – ART’CORPS Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE – ART’CORPS Sérignan, 18 février 2023, Sérignan . STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE – ART’CORPS 27 Rue de la Prud’Homie Sérignan Hérault

2023-02-18 09:30:00 – 2023-02-19 Sérignan

Hérault La danse contemporaine est un sport qui vous intéresse mais vous n’osez pas vous lancer ? N’hésitez plus ! Laurie SAUTEDE intervient pour un stage de danse contemporaine pour différents niveaux à Art’Corps. Un excellent moyen pour s’initier à une nouvelle pratique. Elle propose également un atelier poésie, ouvert à tous les niveaux. La danse contemporaine est un sport qui vous intéresse mais vous n’osez pas vous lancer ? N’hésitez plus ! Laurie SAUTEDE intervient pour un stage de danse contemporaine pour différents niveaux à Art’Corps. Un excellent moyen pour s’initier à une nouvelle pratique. Elle propose également un atelier poésie, ouvert à tous les niveaux. https://www.artcorps.fr/ Sérignan

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse 27 Rue de la Prud'Homie Sérignan Hérault Ville Sérignan lieuville Sérignan Departement Hérault

Sérignan Sérignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serignan/

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE – ART’CORPS Sérignan 2023-02-18 was last modified: by STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE – ART’CORPS Sérignan Sérignan 18 février 2023 27 Rue de la Prud'Homie Sérignan Hérault Hérault Sérignan

Sérignan Hérault