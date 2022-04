Stage de danse contemporain Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées EUR 5 Dashikin Grachova dont l’exil forcé n’aura eu raison ni de son immense volonté de se reconstruire, ni de sa passion pour la danse, vous propose un stage de contemporain Vendredi 22 Avril 8 ̀ 20 à l’Orange Bleue de Vic en Bigorre. ̂ ou votre niveau, venez découvrir et vous initier à la chorégraphie de cette talentueuse artiste venue d’Ukraine. ̀ € – l’entièreté de la recette lui reviendra et constituera un pécule qui l’aidera dans son installation à Tarbes. Nous vous attendons très nombreux dans6t@gmail.com VIC-EN-BIGORRE L’orange bleue Vic-en-Bigorre

