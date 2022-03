Stage de danse Clohars-Carnoët, 11 avril 2022, Clohars-Carnoët.

Stage de danse Rue Théodore Botrel Ecole de musique et de danse Clohars-Carnoët

2022-04-11 09:00:00 – 2022-04-12 17:00:00 Rue Théodore Botrel Ecole de musique et de danse

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët

Les 11 et 12 avril prochain, le danseur classique Pierre Rétif, la danseuse contemporaine Caroline Le Faou et la danseuse jazz spécialisée en Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé (AFCMD, interviendront auprès des danseurs amateurs qui souhaitent explorer et étoffer leur pratique.

conservatoire@quimperle-co.bzh +33 2 98 96 08 53

Les 11 et 12 avril prochain, le danseur classique Pierre Rétif, la danseuse contemporaine Caroline Le Faou et la danseuse jazz spécialisée en Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé (AFCMD, interviendront auprès des danseurs amateurs qui souhaitent explorer et étoffer leur pratique.

Rue Théodore Botrel Ecole de musique et de danse Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-02-23 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE