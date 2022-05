Stage de danse classique Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

3, rue de Moscou Le Touquet-Paris-Plage

2022-08-01 – 2022-08-05

Salle Gérard Bascoulergue

3, rue de Moscou Le Touquet-Paris-Plage 62520 Le Touquet-Paris-Plage Du 1er au 5 août 2022 PROFESSEUR : ALICIA FABRY : TEACHER

English National Ballet School, (2000/02) Ballet Chicago Studio Company (2002/05)

Soliste et Maitresse de Ballet Carolina Ballet (USA) (2006/2018) Ballet Nice Méditerranée depuis 2018

Dispense du Diplôme d’État de professeur de danse par « Renommée Particulière GROUPES

RESTREINTS / SMALL GROUPS À partir de 10 ans jusqu’à adultes (avec expérience) / From 10 to adults

Niveaux : Élémentaire/ Intermédiaire/ Avancé

3, rue de Moscou Le Touquet-Paris-Plage

