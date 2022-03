Stage de Danse Butô avec Juju Alishina Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy Allier EUR Apprentissage des bases de la danse Butô avec la chorégraphe japonaise expérimentée, Juju Alishina. à travers une approche contemporaine, en utilisant des techniques de travail corporel japonaises : respiration, voix, rythme en studio et en plein air. dansenuba@orange.fr +33 6 42 11 33 09 https://www.dansejaponaise.fr/stage-avril-2022 L’école Art Dance 16, rue couturier Vichy

