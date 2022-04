Stage de danse bretonne – Terroir du Penthièvre Buisson Ardent | Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Stage de danse bretonne – Terroir du Penthièvre Buisson Ardent | Nancy, 7 mai 2022, Nancy. Stage de danse bretonne – Terroir du Penthièvre

Buisson Ardent | Nancy, le samedi 7 mai à 14:00

Ce groupe loisirs ouvert à tous, adhérents comme non adhérents, aux initiés et aux débutants, sera consacré au terroir du Penthièvre !!! gestes barrières : selon la réglementation en vigueur

5,00 € pour les non adhérents

Proposé par le Cercle Celtique de Nancy Buisson Ardent | Nancy 1249 Avenue Raymond Pinchard, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T17:00:00

