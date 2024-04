Stage de danse bretonne Kejadenn Pommerit-le-Vicomte, samedi 27 avril 2024.

Stage de danse bretonne Kejadenn Pommerit-le-Vicomte Côtes-d’Armor

La section loisir des Korriganed Pañvrid organise son Kejadenn, stage de danse bretonne, Le thème de ce Kejadenn sera les danses du Pays Léon, animé par Raymond Le Lan, et les Bals Vannetais, animé par Alan Pierre.

Au programme de cette journée

9h30 Café d’accueil.

10h Pays de Léon, rond Pagan et gavotte de Lannilis, par Raymond Le Lan.

12h15 Apéritif organisé par le cercle, pique-nique à prévoir par chacun.

14h Bals Vannetais par Alan Pierre.

17h fin du Kejadenn

Ce stage est gratuit et ouvert à tous les danseurs (adhérents Kenleur ou non).

Inscription obligatoire, nombre de places limité. Possibilité d’apporter son pique-nique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:30:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Salle socio-culturelle

Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Stage de danse bretonne Kejadenn Pommerit-le-Vicomte a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de tourisme Falaises d’Armor