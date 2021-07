Stage de danse avec le collectif HEDO – Danser dans l’espace public Salle Gabriel Péri – Place de l’Abbé Herrand, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Garges-lès-Gonesse.

**Au cours du stage, les participant·e·s fabriqueront des avions en papier similaires à ceux utilisés par les interprètes dans le spectacle, et s’initieront à la danse avec et sans ces objets. Un travail sera également mené autour de l’expression des émotions par le corps et le mouvement.** **Les ateliers se concluront par une présentation dansée avec le collectif HEDO et les participant·e·s le dernier jour du stage.** INFOS PRATIQUES: **Le stage se déroule du lundi 19 au vendredi 23 juillet de 13h30 à 15h30.** **RDV à la salle Gabriel Péri – Place de l’Abbé Herrand, Garges-lès-Gonesse** En complicité avec le Centre social et culturel du Village **Pour les enfants et adolescent·e·s de 8 à 14 ans, débutant·e·s ou amateurs·trices** **Gratuit** **_ _ _ _ _ _ _ _ _** **Avant de participer au stage, nous vous invitons à venir, en famille, voir le spectacle « Danse si t’es » aux 33es Rencontres d’Ici et d’Ailleurs :** Samedi 17 juillet à 16h ou 18h Dimanche 18 juillet à 13h30 ou 15h45 Au Parc de jeux pour enfants, rue des Marronniers (en proximité du groupe scolaire Henri Barbusse) Les participant·e·s ne pouvant assister au spectacle sont tout de même invité·e·s à s’inscrire au stage. **_ _ _ _ _ _ _ _ _**

Gratuit, sur inscription

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Salle Gabriel Péri – Place de l’Abbé Herrand Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse Val-d’Oise



