Samedi 20 novembre, 14h – 17h avec Joris Perez au CCNO – 37 rue du Bourdon Blanc Ce stage proposera d’entrer dans la pratique à partir d’une analyse de quelques oeuvres du répertoire du CCN-Ballet de Lorraine, ainsi que des processus de création attachés aux approches esthétiques et culturelles des chorégraphes. Il s’agira également de montrer comment un danseur ou une danseuse, évoluant au sein d’une compagnie de répertoire comme celle-ci, peut se nourrir techniquement et artistiquement de ses différentes rencontres. Joris Perez commence la danse à l’ENMD de La Rochelle avant de rejoindre le Ballet Junior du CNSM de Lyon en 1997. L’année suivante, il intègre le Ballet du Rhin au sein duquel il restera quatre ans et travaillera entre autre des pièces de Balanchine, Maurice Béjart, Hans Van Manen, Bertrand d’At, William Forsythe, Lucinda Childs. Après une saison à l’Opéra de Nice, il rejoint le CCN – Ballet de Lorraine en 2003 et danse des pièces de Jean-Claude Gallotta, Joëlle Bouvier, Christophe Béranger, Merce Cunningham, Boyzie Cekwana , Mathilde Monnier et La Ribot… En 2006, il obtient son diplôme d’Etat de professeur de danse classique. Il rejoint l’équipe d’action culturelle et pédagogique du CCN en septembre 2014.

10 €

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



