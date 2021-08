Stage de danse avec Andréa Moufounda et Chandra Grangean Centre Chorégraphique National d’Orléans, 13 novembre 2021, Orleans.

Lundi 6 novembre, 11h – 13h et 14h – 16h30 avec Chandra Grangean et Andréa Moufounda au CCNO – 37 rue du Bourdon Blanc Dans _counting stars with you_, la nouvelle création de Maud Le Pladec, musique et femmes sont à l’honneur. Comment écrire une histoire secrète de la musique, et remettre en lumière les compositrices souvent invisibilisées ? Ce stage avec deux interprètes de la pièce vous donne accès à ce matrimoine musical duquel surgira votre danse : une exploration des lignes, des spirales et de l’espace qui a présidé aux principes d’écriture de la pièce dans son rapport à la musique et à la voix. Andréa Moufounda commence la danse contemporaine à l’âge de cinq ans en Bourgogne. Elle intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 2015. Dans le cadre de sa formation en danse contemporaine, elle travaille notamment avec Edmond Russo (Cie Affari Esteri) et Cheryl Therrien (Cunningham). Des rencontres avec Judith Sanchez Ruiz, Julyen Hamilton, Sarah Cerneaux, Roy Assaf ou encore Mathilde Monnier viennent nourrir sa danse qu’elle qualifie de souple, puissante et spatiale, avec une approche sensible du mouvement. Sa curiosité et sa soif de nouvelles expériences l’amènent à se familiariser à l’énergie des danses urbaines et expérimentales, au travers de workshops ou encore de battle (avec l’association WYNKL notamment). Après l’obtention de son DNSP, Andréa sera amenée à travailler avec Fanny Azzuro et Parelle Gervasoni, avec la Compagnie Kashyl pour la création _Distances_ ou encore avec la Compagnie par Terre / Anne Nguyen pour le spectacle _À mon bel amour_. Chandra Grangean D’origine franco vénézuélienne, Chandra débute la danse à Caracas au sein de la compagnie Coreoarte. A son arrivée en France, elle intègre le CRR de Paris puis en 2012 le CNSMD de Lyon en danse contemporaine. Après l’obtention de son diplôme, elle reprend l’un des rôles de la pièce _Aringa Rossa_ d’Ambra Senatore. Parallèlement, elle co-crée la pièce _ILS_ pour la compagnie Dikie Istorii. Par la suite, elle rejoint l’équipe de La Fabrique Fastidieuse pour la création et tournée de _Vendredi_. En 2018, elle collabore avec Ali Moini et intègre également la compagnie Le Pôle, avec laquelle elle travaille sur différents projets et actions culturelles en EHPADS et universités. En 2019, elle participe à la création _Outrenoir_ de François Veyrunes et prend part au projet de théâtre, _Incroyable_ de la compagnie In Carne en tant que co-chorégraphe. Chandra s’intéresse également à d’autres formes d’art telles que le chant, le théâtre physique, ainsi que la performance qu’elle développe au sein du collectif Les Idoles. Plus récemment, elle rejoint le CCN d’Orléans pour la création 2021 de Maud Le Pladec.

20 €

Stage le samedi 6 novembre, de 11h à 16h30, avec Andréa Moufounda et Chandra Grangean, interprètes de “counting stars with you (musiques femmes)” de Maud Le Pladec, au CCNO

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



