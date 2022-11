Stage de danse au profit du telethon Chatuzange-le-Goubet Chatuzange-le-Goubet Catégories d’évènement: Chatuzange-le-Goubet

Stage de danse au profit du telethon Chatuzange-le-Goubet, 3 décembre 2022, Chatuzange-le-Goubet. Stage de danse au profit du telethon

Hall des Sports de Pizançon Pizançon Chatuzange-le-Goubet Drôme Pizançon Hall des Sports de Pizançon

2022-12-03 13:30:00 13:30:00 – 2022-12-03 17:30:00 17:30:00

Drôme Chatuzange-le-Goubet EUR 10 15 Stage ados/adultes, dont les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon !

Venez transpirer, danser et partager un bon moment pour la bonne cause.

+33 6 24 98 46 17

