EUR 50 50 Pierre Droulers, chorégraphe et l’association Bird feront découvrir aux enfants de 6 à 10 ans, les liens qui unissent la danse contemporaine et les arts plastiques, lors de stage d’initiation.



PROGRAMME

Préparation physique, conscience anatomique et spatiale

Petits exercices de relations de l’espace entre les uns et les autres

Improvisations dans le sens liberté d’expression et désir d’impliquer tout le corps dans le mouvement dansé

À PROPOS DE PIERRE DROULERS

Pierre Droulers est danseur et chorégraphe formé à l’école Mudra dirigée par Maurice Béjart puis en Pologne par Jerzy Grotowski et à Paris avec Bob Wilson. Il s’installe en Belgique dans les années 80 fonde sa compagnie et danse pour Anne Teresa de Keersmaeker et Michele de Mey avant de prendre la direction du centre chorégraphique Charleroi/danses de 2005 à 2017. Pierre Droulers vit et travaille entre Bruxelles et Saint-Rémy-de-Provence où il a créé en 2019 la résidence d’artistes Bird dans l’atelier de son père, le peintre Robert Droulers.

LIEU DU STAGE

Le stage se déroulera à l’atelier Bird

13 rue Etienne Astier

13210 Saint-Rémy de Provence

Stage de danse avec Pierre Droulers au Musée Estrine le mardi 25 et mercredi 26 octobre de 14h à 17h.

