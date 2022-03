Stage de danse afrohouse avec Doriane et Mado Centre Micheline Ostermeyer Paris Catégories d’évènement: île de France

Dimanche 03/04/22, stage d’afrohouse avec Doriane et Mado ! C’est le grand retour des meilleurs afrohouse dancing queens Doriane et Mado qui nous proposent un stage en team teach survitaminé pour faire le plein d’énergie ! Dimanche 03/04/22, stage d’afrohouse avec Doriane et Mado ! C’est le grand retour des meilleurs afrohouse dancing queens Doriane et Mado qui nous proposent un stage en team teach survitaminé pour faire le plein d’énergie ! @Dorianerandri Issue de la formation MRG sur Paris et fortement influencée par la culture lusophone, Doriane est tombée amoureuse de l’afro dès sa première écoute. Professeur et danseuse professionnelle, elle donne cours en France et à l’étranger et réalise des shows dans de nombreux événements. C’est auprès d’artistes angolais qu’elle a pu s’imprégner au plus près de la culture et développer sa discipline de prédilection : l’Afrohouse. @Madlouk Ayant grandi dans un univers musical très varié, Mado a toujours été attirée par la danse. Elle décide de suivre la formation professionnelle en danse afro urbaine au studio MRG en 2013, en commençant par la dancehall, puis l’afro et la house. Elle y donne à présent des cours d’afro pour les enfants et les débutants. Mado n’hésite pas à voyager pour se former dans ses disciplines favorites et en particulier pour l’afro qui est son style de prédilection. Elle souhaite désormais partager son amour pour ce style varié (afrohouse, coupé décalé, ndombolo, afrobeats…) et vous invite à découvrir son univers et les danses afros ! N’attends pas demain pour réserver ta place, il sera trop tard !!! Tarif : 15 € Centre Micheline Ostermeyer 6 Esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018 Contact : https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-dafrohouse-avec-doriane-et-mado https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis Atelier

