stage de danse afro spécial grands débutants avec LIONEL VERO ! Micadanses, 9 avril 2022, Paris. de 16h00 à 19h00

Vous rêvez de découvrir, danser, apprendre les danses AFRO à votre rythme ? En 2021 / 2022 nous vous proposons un cycle de stages BE-AFRO spécial grands débutants à prix tout doux avec les meilleurs professeurs de danse afro en France dans les magnifiques studios de MICADANSES à Paris. Samedi 9 AVRIL 22 : stage de danse afro spécial grands débutants avec LIONEL VERO ! Lionel Vero Danseur et chorégraphe de renommée internationale LIONEL a travaillé pour des grandes productions et des artistes célèbres tels que Nike Daddy Yankee ou encore la Comédie Musicale du roi Lion ! Directeur artistique de la compagnie de danse professionnelle Invictus Crew et professeur de danse dans les meilleurs écoles parisiennes Lionel vous initiera aux danses afro urbaines comme le Coupé Décalé le N’Dombolo Kuduro ou encore l’Afro House sur des enchainements endiablés dont lui seul a le secret ! Stage de danse BE afro avec Lionel Vero – Stage à l’unité : 20 € – Carte 3 cours : 50 € Micadanses 15, rue Geoffroy l’Asnier Paris 75004 Contact : https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-be-afro-special-grands-debutants-avec-lionel-vero-1-1 https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis Atelier

