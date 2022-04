stage de danse afro spécial grands débutants avec Faciné l’Eclipse de Invictus Crew Micadanses Paris Catégories d’évènement: île de France

stage de danse afro spécial grands débutants avec Faciné l’Eclipse de Invictus Crew Micadanses, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 13h00 à 16h00

. payant Tarif unique 20 € Carte 3 cours : 50 €

Samedi 11 JUIN 22, stage de danse afro spécial grands débutants avec Faciné l’Eclipse de Invictus Crew. Samedi 14 MAI 22, stage de danse afro spécial grands débutants avec Faciné l’Eclipse de Invictus Crew BE-AFRO comme beginner AFRO ! Vous rêvez de découvrir / danser / apprendre les danses AFRO à votre rythme ? En 2021 / 2022, nous vous proposons un cycle de stages BE-AFRO spécial grands débutants à prix tout doux avec les meilleurs professeurs de danse afro en France, dans les magnifiques studios de MICADANSES à Paris. Faciné l’Eclipse @facineleclipse Membre de Invictus Crew aux côtés de Lionel Vero, Faciné est connu dans le monde entier pour ses talents de danseur et ses chorégraphies endiablées de ndombolo et coupé décalé. Quand il n’est pas sur scène, Faciné dispense des cours dans les meilleures écoles en France et à l’étranger. Le samedi 11 mai 22, Faciné pose ses valises pour la seconde fois à Micadanses pour nous initier et partager sa passion pour le coupé décalé et le Ndombolo. Micadanses 20, rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris Contact : https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-de-danse-afro-special-grands-debutants-avec-facine-leclipse-3 https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-de-danse-afro-special-grands-ebutants-avec-facine-leclipse-3

