Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Stage de danse afro Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Stage de danse afro Plougasnou, 1 août 2021, Plougasnou. Stage de danse afro 2021-08-01 14:00:00 – 2021-08-01 16:00:00 Lieu dit Trézenvy Ferme de Trézenvy

Plougasnou Finistère Stage de danse afro avec Mary Shelly accompagnée par Akramo FolkGang. Les élèves percussionnistes du stage du matin sont invités à rester pour accompagner la danse, afin d’enrichir leur jeu. Tous niveaux, enfants acceptés. Entrée payante. le.lieu@laposte.net Stage de danse afro avec Mary Shelly accompagnée par Akramo FolkGang. Les élèves percussionnistes du stage du matin sont invités à rester pour accompagner la danse, afin d’enrichir leur jeu. Tous niveaux, enfants acceptés. Entrée payante. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougasnou Autres Lieu Plougasnou Adresse Lieu dit Trézenvy Ferme de Trézenvy Ville Plougasnou lieuville 48.65255#-3.82422