Samedi 26 mars 22, stage de danse afro spécial grands débutants avec Doriane Randri. Stage de danse afro pour grands débutants avec Doriane Randri Samedi 26 mars 22, stage de danse afro pour grands débutants avec Doriane Randri BE-AFRO comme beginner AFRO ! Vous rêvez de découvrir / danser / apprendre les danses AFRO à votre rythme ? En 2021 / 2022, nous vous proposons un cycle de stages BE-AFRO spécial grands débutants à prix tout doux avec les meilleurs professeurs de danse afro en France, dans les magnifiques studios de MICADANSES à Paris. @Dorianerandri Issue de la formation MRG Paris et fortement influencée par la culture lusophone, Doriane est tombée amoureuse de l’afro dès sa première écoute. Professeur et danseuse professionnelle, elle donne cours en France et à l’étranger et se produit dans des shows lors de nombreux événements. C’est auprès d’artistes angolais qu’elle a pu s’imprégner au plus près de la culture et développer sa discipline de prédilection : l’Afrohouse. Pour ce stage BE-AFRO qui tombe à pic avec à l’arrivée du printemps, Doriane, s’est donné pour mission de (r)éveiller tous vos sens et vous propose une cure de jouvence en faisant le plein d’afrovibes ! Nombre de places limité. N’attends pas demain pour réserver, il sera trop tard ! Workshop de danse afro (AFRODANCE) spécial grands débutants à partir de 11 ans avec Doriane Randri MICADANSES 15, rue Geoffroy l’Asneir Paris 75004 Contact : https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-de-danse-afro-special-grands-debutants-avec-doriane https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis Atelier

