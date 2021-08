Paris Micadanses île de France, Paris Stage de danse afro débutant avec Ludivine Castille ! Micadanses Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage de danse afro débutant avec Ludivine Castille ! Micadanses, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 16h à 19h

payant

Samedi 18 septembre 21, stage de danse afro spécial grands débutants avec Ludivine Castille Vous rêvez de découvrir / danser / apprendre les danses AFRO à votre rythme ? En 2021 / 2022, nous vous proposons un cycle de stages spécial grands débutants à prix tout doux avec les meilleurs professeurs de danse afro en France, dans les ma-gnifiques studios de MICADANSES à Paris. Ludivine Castille : chorégraphe et créatrice du concept MYAFRO (AFRO HOUSE) Formée à l’A.I.D et à l’institut Rick Odums de 1995 à 2000, Ludivine a su s’entourer de grands artistes comme Redha, Kamel Ouali, Rick Odums en classique, contem-porain jazz, comédie et chant. Également à New York chez Alvin Ailey pour des cours open. En 2003, elle rencontre Isis Figaro, danseuse latine reconnue au niveau international avec qui elle se forme dans les danses latines et tropicales. En 2015 , elle continue de se perfectionner avec la formation MRG dans les danses urbaines , auprès de Guillaume Lorentz, Lionel Vero , Fatou Tera , Lil GBB , Jiggy et bien d’autres .. L’amour de la danse afro finit par influencer son univers de danseuse. Myafro est sa création artistique aux influences Afro house , qu’elle développe éga-lement en workshop live avec un dj de renom , Dj SamOne . Actuellement Ludivine enseigne le Modern jazz, le Myafro, le allstyle et l’afrohouse avec passion, dynamisme et créativité dans plusieurs écoles de danse réputées en région parisiennes. Viens découvrir son univers et t’évvader sur les rythmes de l’afrohouse ! Tarif : 20 € Infoline / inscription : https://www.danseafrourbaine.com Facebook : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis Instagram : @danseafrourbaine Youtube : https://youtu.be/PdWj7XUBtp8 Workshop BE AFRO SPECIAL GRANDS DEBUTANTS à partir de 11 ans avec Ludi-vine Castille Date : dimanche 18 septembre 2021 de 16h à 19h. Lieu : Studio MAY-B, 2ème sous-sol, 15 rue Geoffroy Lasnier, 75004 PARIS Accès : M° Saint-Paul / Pont Marie Animations -> Stage Micadanses 15 rue Geoffroy l’Asnier Paris 75004

7 : Pont Marie (181m) 1 : Saint-Paul (311m)

Contact :Danse afrourbaine à Paris https://www.danseafrourbaine.com/ https://www.danseafrourbaine.com/ Animations -> Stage Étudiants;Urbain

Date complète :

2021-09-18T16:00:00+02:00_2021-09-18T19:00:00+02:00

wmp

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Micadanses Adresse 15 rue Geoffroy l'Asnier Ville Paris lieuville Micadanses Paris