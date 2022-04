Stage de danse Afro-Dance Fusion Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Stage de danse Afro-Dance Fusion Gap, 9 avril 2022, Gap. Stage de danse Afro-Dance Fusion Studio de danse ASPTT Ainsi Danse 18 Ter Rue des Sagnières Gap

2022-04-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-09 19:00:00 19:00:00 Studio de danse ASPTT Ainsi Danse 18 Ter Rue des Sagnières

Gap Hautes-Alpes Gap EUR Stage de danse pour ados et adultes worldanceproject@yahoo.es +33 7 68 49 45 98 Studio de danse ASPTT Ainsi Danse 18 Ter Rue des Sagnières Gap

dernière mise à jour : 2022-04-04 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Gap Adresse Studio de danse ASPTT Ainsi Danse 18 Ter Rue des Sagnières Ville Gap lieuville Studio de danse ASPTT Ainsi Danse 18 Ter Rue des Sagnières Gap Departement Hautes-Alpes

Gap Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/

Stage de danse Afro-Dance Fusion Gap 2022-04-09 was last modified: by Stage de danse Afro-Dance Fusion Gap Gap 9 avril 2022 Gap Hautes-Alpes

Gap Hautes-Alpes