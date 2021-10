Paris Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) île de France, Paris Stage de danse afro avec Alex Maxime Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) Paris Catégories d’évènement: île de France

Dimanche 24 octobre 21 : stage de danse afro avec Alex. Maxime ! Dimanche 24 octobre 21 : stage de danse afro avec Alex Maxiem Après ses passages mémorables la saison dernière, Alex, le Roi de l’Afro, est de retour pour un nouveau stage de folie ! Alex débute la danse en prenant des cours aux studio MRG. Sa danse est principalement influencée par les différents styles d’Afro (coupé décalé, ndombolo, afrohouse, pantsula…) mais aussi par la Dancehall. Afin d’enrichir son univers, il parcourt le monde pour apprendre, partager et échanger avec d’autres danseurs et danseuses. Membre du groupe Moyindo Squad, il a eu l’occasion de danser dans des événements d’envergure : AFROKALYPTYK, Fusion concept Festival,etc. et pour des artistes de renom : Big Flo et Oli; Jimmy Sissoko). Alex est un danseur hors pair réputé pour ses qualités artistiques, son style, et sa créativité. Quand il n’est pas sur sècne, Alex aime aime transmeettre sa passion pour la danse dans les cours ou derrière sa caméra. Tarif : 15 € Site : https://www.danseafrourbaine.com Infoline / inscription : https://danseafrourbaine.com/les-evenements Facebookpage : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis Instagram : @danseafrourbaine Video https://vimeo.com/366129564 Workshop de danse afro tous niveaux à partir de 11 ans. Horaires : dimanche 26 octobre 21 de 14H00 à 16H00 Lieu : Salle de danse, niveau -1, Centre sportif Micheline Ostermeyer, 6 Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris, M° La Chapelle Animations -> Stage Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) 22 ter rue Pajol Paris 75018

