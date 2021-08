Paris Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) île de France, Paris Stage de danse afro arrachement avec Faciné l’Eclipse Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) Paris Catégories d’évènement: île de France

Dimanche 19 septembre 21 : stage d’afro arrachement avec Faciné l’Eclipse ! Dimanche 19 septembre 21 : stage d’afro arrachement avec Faciné l’Eclipse ! Finaliste de « La France à un Incroyable Talent » en 2018 avec la Compagnie Invictus Crew, Faciné l’Eclispe revient en cette nouvelle saison pour nous enjailler comme jamais sur les rythmes du coupé décalé et du Ndombolo. N’attends pas demain pour réserver ta place pour ce stage de folie. Il sera trop tard !! Tarif : 15 € Infoline / inscription : https://www.danseafrourbaine.com Facebook : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis Instagram : @danseafrourbaine Yotube : https://youtu.be/BZ6L-HHtEwI Workshop d’afroarrachement tous niveaux à partir de 11 ans Date : dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 16h. Lieu : Salle de Danse (niveau -1), Espace Sportif Micheline Ostermeyer, 6 Esplanade Nathalie Sarraute, face au 29/31 rue Pajol, 75018 PARIS Accès : La Chapelle (ligne 2) /Marx Dormoy (ligne 12) Animations -> Stage Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) 22 ter rue Pajol Paris 75018

