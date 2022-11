Stage de danse Africaine Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Allier L’association l’Arche, propose des stages pour apprendre la danse africaine.

L'association l'Arche, propose des stages pour apprendre la danse africaine.

Ces leçons vont bien au-delà de la danse, puisque le tarif est libre et l'ensemble des fonds récoltés servira à la construction d'un centre socio-culturel à Brazzaville au Congo.

