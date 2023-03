Stage de danse Africaine SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’Évènement: Saint-Laurent-de-Neste

2023-03-12 11:00:00 – 2023-03-12 13:00:00

Seine-et-Marne Saint-Laurent-de-Neste Stage de danse Africaine avec Barezi Soumah à Saint Laurent de Neste 2 sessions : 11h-13h et 14h-16h 25€ les 2h

40€ les 4h Inscription avant le 08 Mars 2023. danzarcana@hotmail.fr +33 6 83 06 33 68 SAINT-LAURENT-DE-NESTE Gymnase Saint-Laurent-de-Neste

