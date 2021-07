Lormes Lormes Lormes, Nièvre Stage de Danse Africaine Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

Stage de Danse Africaine Lormes, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lormes. Stage de Danse Africaine 2021-07-10 – 2021-07-10

Lormes Nièvre Stage de Danse Africaine à Lormes. Avec Trio d’Afrique, un percussionniste et un danseur de 10h30 à 12h30 & 14hà15h, durée 3h avec Pique-nique partagé. 10€/personne limité à 20 personnes.

Organisé par La Brassée : labrassee@free.fr tél 06.79.34.84.12 avec la complicité de l’Atelier des artistes en exil et la ville de Lormes. Information Office de Tourisme Morvan Sommets et Grands Lacs 03.86.22.82.74

Inscription en ligne http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/achetez-en-ligne.html?fbclid=IwAR0jXxHSsB9emLsoZBHR0AL2-I4oKf2YQ8Xi-03FsiLXmHwKMJbiuAFaRVU

