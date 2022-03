Stage de danse africaine Enfants Pôle associatif Félix Thomas Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Stage de danse africaine Enfants Pôle associatif Félix Thomas, 20 mars 2022, Nantes. 2022-03-20

Horaire : 10:00 11:30

Gratuit : non 15€ Billetterie : latroupedebrazza.wixsite.com 6-15 ans Initiation à la danse africaine, avec percussions, pour les enfants entre 6 et 15 ans Pôle associatif Félix Thomas adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 82 28 0628202135 https://latroupedebrazza.wixsite.com/website

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pôle associatif Félix Thomas Adresse 39 Rue Félix Thomas Ville Nantes Age maximum 6-15 ans lieuville Pôle associatif Félix Thomas Nantes Departement Loire-Atlantique

