Stage de danse africaine – Africa Harmony Mortagne-au-Perche, 16 octobre 2021, Mortagne-au-Perche.

Stage de danse africaine – Africa Harmony 2021-10-16 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-11 18:00:00 18:00:00

Mortagne-au-Perche 61400

Les danses africaines sont de retour à Mortagne-au-Perche.

Africa Harmony propose dès le samedi 16 octobre, des séances

de 2 heures de danses africaines au Petit Conservatoire de Fathy

(35 rue Aristide Briand).

Lors des séances Abdoulaye Ndiaye accompagné de percussionnistes immergeront les participant(e)s.

Au programme, dès le 16 octobre (de 16 h à 18 h) : « échauffements, 45 mn de cours de danse, et après, la pause, Abdoulaye explique la danse et place au chant », la danse africaine étant une chorégraphie à part entière. « La séance est un lieu d’échanges et de rencontres sur la culture africaine ». Les stages sont ouverts à tous ceux (grands ou petits) qui aiment danser. Une occasion pour les adultes de puiser dans les racines de la tradition et de s’immerger dans la culture africaine. Initiation à la danse (pour certains), amusement, chant…, tout ce côté ludique ne pourra que les enchanter !

Trois autres séances sont déjà planifiées : Les samedis

13 novembre, 27 novembre et 11 décembre. Un nouveau planning sera établi pour l’année 2022.

+33 2 33 83 34 37

