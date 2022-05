STAGE DE DANSE À DEUX Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Mamers Sarthe EUR 20 20 Envie d’apprendre les danses de couple, venez participer à nos stage de danse

samedi 21 mai : tango argentin

samedi 11 juin : rock

samedi 25 juin : Bachata

samedi 9 juillet : salsa

stage de 2h – 20€

