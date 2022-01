Stage de danse 5 février 2022 Place des Salines La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Stage de danse 5 février 2022 Place des Salines, 5 février 2022, La baule. Stage de danse 5 février 2022

Place des Salines, le samedi 5 février à 14:00

Stage de danse * 14 à 15h hip hop 9/12 ans * 15 à 16h danse afro 9/12 ans * 16 à 17h danses urbaines ados adultes * 17/18h dans afro ados adultes Stage de danse 14 à 15h hip hop 9/12 ans 15 à 16h danse afro 9/12 ans 16 à 17h danses urbaines ados adultes 17/18h dans afro ados adultes Place des Salines Salle des Floralies 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Place des Salines Adresse Salle des Floralies 44500 La baule Ville La baule lieuville Place des Salines La baule Departement Loire-Atlantique

Place des Salines La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/