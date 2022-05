STAGE DE DANSE

2022-05-22 – 2022-05-22 Hip Hop nAfro nUrbai n14h à 15h : Hip Hop pour les 9/12 ans n15h à 16h : Danse Afro pour les 9/12 ans n16h à 17h : Danses urbaines pour les ados/adultes (Tous niveaux) n17h à 18h : Danses Afros pour les ados/adultes 15€ pour une heure n12€ l'heure à partir de 2 séances Infos et réservations : 02 40 60 37 15 ou secretariat@mjclabaule.fr

