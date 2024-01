Stage de dancehall tous niveaux avec Jiggy Carreau du Temple Paris, samedi 20 janvier 2024.

Le samedi 20 janvier 2024

de 17h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 11 ans. payant

Samedi 20 Janvier 24, on démarre l’année avec plein d’énergie au stage de dancehall de Jiggy au Carreau du Temple

Samedi 20

JANVIER 24 : stage de dancehall tous niveaux avec JIGGY au Carreau du

Temple

C’est le grand

événement du début de l’année 24.

Après un

week-end de masterclasses incroyable en octobre dernier, Jiggy revient pour mettre

le feu au dancefloor du Carreau du Temple !

@jiggy_BF

DANSEUR

CHOREGRAPHE, PROFESSEUR

Jiggy enseigne

le dancehall dans des écoles reconnues telles que le studio MRG PARIS, dans

laquelle il enseigne depuis de nombreuses années. Il a également enseigné dans

d’autres écoles en France et à l’étranger. Il a notamment été invité au Japon,

en Argentine, en Allemagne, Italie, en Pologne. Espagne. Belgique, Maroc,.

Tunisie, Chine, ou encore. Canada.

Reconnu comme

l’un des meilleurs danseurs .de Dancehall de sa génération en France, les

organisateurs d’événements font souvent appel à son expertise, comme ce fut le

cas pour le Istanbul Street Dance Festivalen Turquie, pour le Dancehall Master

World à Paris ou encore pour le Reggaeton Vs Dancehall en Pologne

Parallèlement,

sa carrière de danseur professionnel l’amène à se produire sur de nombreuses

scènes dans le monde entier aux côtés d’artistes de renommée internationale.

En 2010, il est

chorégraphe et danseur pour le plus grand tournoi de street baksetball au monde

Entre 2010 et

2011, il est chorégraphe pour le clip ABC d’ENZO et DJENEVA et pour le clip de

« Lovesex » de MYKEL

Entre 2012 et

2013, il est chorégraphe pour le clip de KERY JAMES « 94 c’est le Barça » et

danseur chorégraphe de son concert à l’Accord Arena.

Il est aussi

danseur chorégraphe de la STAR ACADEMY 9 danseur chorégraphe dans l’émission

LES ANGES DE LA TELEREALITE et chorégraphie et danseur pour le JAMEL COMEDY

CLUB.

En 2014, Il est

chorégraphe du concert de BLACK M au Zénith et chorégraphe des clips «

Spectateur », « La Légende Black» et «On sfait du Mal »

En 2015, il

part en tournée en Chine pour l’événement « Francophonie » organisé par le

Consulat Français de Chengdu

Il est danseur

pour plusieurs clips d’ADMIRAL T entre 2012 et 2018 et danseur pour son concert

à Bercy en 2017.

Vainqueur du

concours télévisé « LA MEILLEURE DANSE » 2èmé édition sur M6 avec HEY CREW en

2012

Vainqueur des

compétitions hip hop the CODE à Orléans et TAKE OVER 3 à Nantes avec GOKAIJI en

2018

Plus récemment,

il est danseur chorégraphe pour le clip de DJANI, « Mi Vida» Danseur pour le

clip «Ryse » de KAYLIN RYSE , feat. RIDDLA Danseur figurant dans le film «

Let’s Dance » de LADISLAS CHOLLAT Danseur figurant dans le film « Deux Moi » de

CEDRIC KLAPPISCH Membre de Jury de nombreuses « Batle » Consultant du

Dangstersdancecrew (shows et workshops en Chine, Corée, Thailande)

PROGRAMME DES

MASTERCLASSES /2 JOURS

– Jour 1 :

Introduction (basics)

– Jour 2 :

perfectionnement (practice)

En fonction de

vos objectifs et disponibilités, vous pouvez participer à une seule journée ou

aux 2 journées si vous souhaitez connaitre tous les secrets de la danse !

Tarif : 16 €

Workshop

d’afrodancehall tous niveaux à partir de 11 ans.

Samedi 20

janvier 24, de 17 H à 19 H

Lieu : Carreau

du Temple, 2 rue Perrée, 75003 PARIS

Accès : M°

Temple / République

Carreau du Temple 2, rue Perrée 75003 Paris

Contact : https://www.facebook.com/daneafrourbaineaparis https://www.facebook.com/daneafrourbaineaparis https://www.danseafrourbaine.com/event-details/workshop-de-dancehall-tous-niveaux-avec-jiggy

