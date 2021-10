La Chapelle-sur-Dun La Chapelle-sur-Dun La Chapelle-sur-Dun, Seine-Maritime Stage de cuisine pour jeunes Gourmets-Gourmands La Chapelle-sur-Dun La Chapelle-sur-Dun Catégories d’évènement: La Chapelle-sur-Dun

Seine-Maritime

Stage de cuisine pour jeunes Gourmets-Gourmands La Chapelle-sur-Dun, 27 octobre 2021, La Chapelle-sur-Dun. Stage de cuisine pour jeunes Gourmets-Gourmands 2021-10-27 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-29 16:30:00 16:30:00

La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime La Chapelle-sur-Dun Profitez des vacances pour découvrir le stage de cuisine proposé par Pascale Lecauchois.

3 jours de cours de cuisine, au programme : – Mercredi 27 octobre | 14h30 – 16h30 > Pizza party (confection de la pâte et réalisation de la pizza Margherita ou Regina) – Jeudi 28 octobre | 14h30 – 16h30 > Je prépare un dîner pour mes Amis (Smoothie salé, Nuggets, Whoopie pie) – Vendredi 29 octobre | 14h30 – 16h30 > Halloween et les Cup-cakes Les jeunes Gourmets-Gourmands repartent avec leurs réalisations à la fin de chaque cours. Profitez des vacances pour découvrir le stage de cuisine proposé par Pascale Lecauchois.

3 jours de cours de cuisine, au programme : – Mercredi 27 octobre | 14h30 – 16h30 > Pizza party (confection de la pâte et réalisation de la pizza Margherita… plecauchois17@gmail.com +33 6 16 55 82 16 https://www.pascalinetartine.com/ Profitez des vacances pour découvrir le stage de cuisine proposé par Pascale Lecauchois.

3 jours de cours de cuisine, au programme : – Mercredi 27 octobre | 14h30 – 16h30 > Pizza party (confection de la pâte et réalisation de la pizza Margherita ou Regina) – Jeudi 28 octobre | 14h30 – 16h30 > Je prépare un dîner pour mes Amis (Smoothie salé, Nuggets, Whoopie pie) – Vendredi 29 octobre | 14h30 – 16h30 > Halloween et les Cup-cakes Les jeunes Gourmets-Gourmands repartent avec leurs réalisations à la fin de chaque cours. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-sur-Dun, Seine-Maritime Autres Lieu La Chapelle-sur-Dun Adresse Ville La Chapelle-sur-Dun lieuville 49.85625#0.84485