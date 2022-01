Stage de cuisine pour jeunes gourmets (5-12 ans) La Chapelle-sur-Dun La Chapelle-sur-Dun Catégories d’évènement: La Chapelle-sur-Dun

Seine-Maritime

Stage de cuisine pour jeunes gourmets (5-12 ans) La Chapelle-sur-Dun, 17 février 2022, La Chapelle-sur-Dun. Stage de cuisine pour jeunes gourmets (5-12 ans) La Chapelle-sur-Dun

2022-02-17 14:30:00 – 2022-02-17

La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime Stage de cuisine, pour Jeunes Gourmets-Gourmands (5-12 ans), à La Chapelle-sur-Dun, animé par Pascale Lecauchois • Pizza party (la pâte, pizza Margherita, pizza Regina)

Mercredi 16 février – 14h30 – 16h30 (Zone B-Rouen…)

Mercredi 23 février – 14h30 – 16h30 (Zone C – Paris…) • Je prépare un dîner pour mes Amis (Smoothie salé, Nuggets, Whoopie pie)

Jeudi 17 février – 14h30 – 16h30 (Zone B-Rouen…)

Mercredi 24 février – 14h30 – 16h30 (Zone C – Paris…) • Mardi Gras : gauffres et « pets de nonne » ! Tout un programme

Vendredi 18 février – 14h30 – 16h30 (Zone B-Rouen…)

Mercredi 25 février – 14h30 – 16h30 (Zone C – Paris…) Session de 3 cours : 1 jeune = 60 € ; Forfait familial : 2 jeunes = 110 € – 3 jeunes = 160 € Les jeunes repartent avec ce qu’ils ont cuisiné et leur carnet de cuisine. Gestes barrières présents.

Ateliers : à La Chapelle-sur-Dun, 228, route de Cany

dernière mise à jour : 2022-01-29 par

