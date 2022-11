Stage de cuisine pour adultes Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrnes

Stage de cuisine pour adultes Gavarnie-Gèdre, 14 décembre 2022, Gavarnie-Gèdre. Stage de cuisine pour adultes

GEDRE Gîte l’Escapade Hameau d’Ayruès Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrnes Gîte l’Escapade GEDRE

2022-12-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-14 14:00:00 14:00:00

Gîte l’Escapade GEDRE

Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrnes EUR 30 30 Réalisation de 9h à 12h puis repas.

Sur inscription par téléphone. Au programme : soupe automnale (choux curcuma curry), tourte végétarienne (cucurbitacées, châtaigne, champignons), œuf au lait (menthe caramel citron). +33 6 85 55 65 92 Gîte l’Escapade GEDRE Gavarnie-Gèdre

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Gavarnie-Gèdre Hameau d'Ayruès Adresse Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrnes Gîte l'Escapade GEDRE Ville Gavarnie-Gèdre lieuville Gîte l'Escapade GEDRE Gavarnie-Gèdre Departement Hautes-Pyrnes

Gavarnie-Gèdre Hameau d'Ayruès Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gavarnie-gedre/

Stage de cuisine pour adultes Gavarnie-Gèdre 2022-12-14 was last modified: by Stage de cuisine pour adultes Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Hameau d'Ayruès 14 décembre 2022 Gavarnie-Gèdre GEDRE Gîte l'Escapade Hameau d'Ayruès Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrnes