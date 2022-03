Stage de cuisine (enfants) Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marmoutier

Stage de cuisine (enfants) Marmoutier, 6 avril 2022, Marmoutier. Stage de cuisine (enfants) Marmoutier

2022-04-06 14:00:00 – 2022-04-06 16:00:00

Marmoutier Bas-Rhin EUR Fabrication de choux à la crème et chouquettes. Chacun.e repart avec un assortiment des mignardises confectionnées. +33 3 88 70 52 03 Fabrication de choux à la crème et chouquettes. Chacun.e repart avec un assortiment des mignardises confectionnées. Marmoutier

