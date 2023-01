Stage de cuisine du Maroc Centre Paris Anim’ René Goscinny Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage de cuisine du Maroc Centre Paris Anim’ René Goscinny, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

de 15h45 à 17h45

. payant Tarif en fonction du QF Apprenez à cuisiner de délicieuses recettes Les macarons seront à l’honneur dans notre cuisine digne d’un chef! Accompagné.es de notre intervenante, vous apprendrez à réaliser des briques, tajines, pâtisseries et autres grands classiques de la cuisine marocaine, que vous dégusterez ensuite tous ensemble. Cet atelier est ouvert à partir de 12 ans, il vous est tout à fait possible de venir accompagné.e de votre ado, pour partager un moment privilégié autour de la gastronomie. Centre Paris Anim’ René Goscinny 14, rue René Goscinny 75013 Paris Contact : https://www.centregoscinny.org/stages-adultes/ 0145851663 contact@centregoscinny.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny https://www.centregoscinny.org/tarifs/

